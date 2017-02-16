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Индия заинтересовалась российским вертолетом Ка-226Т
16 февраль 2017 (17:23)
Индия заинтересована в морской модификации вертолета Ка-226Т. Об этом, как передает портал «Лента.ру», заявил командующий ВМС Индии адмирал Сунил Ланба.
Военные Индии видят Ка-226Т в роли патрульной и поисково-спасательной машины, а также в качестве транспортного вертолета.
Представители холдинга «Вертолеты России» заявили о готовности рассмотреть возможность организации производства морских Ка-226Т на мощностях совместного российско-индийского предприятия. Корабельная модификация Ка-226Т в настоящий момент проходит испытания.
Межправительственное соглашение, предусматривающее закупку Индией как минимум 200 легких вертолетов Ка-226Т, было подписано в октябре 2016 года. По условиям соглашения, 40 машин будут поставлены в готовом виде из России, а еще 160 вертолетов соберут на заводе в Индии. По оценкам индийских правительственных структур, итоговая потребность в машинах этого типа может быть вдвое выше.
Военные Индии видят Ка-226Т в роли патрульной и поисково-спасательной машины, а также в качестве транспортного вертолета.
Представители холдинга «Вертолеты России» заявили о готовности рассмотреть возможность организации производства морских Ка-226Т на мощностях совместного российско-индийского предприятия. Корабельная модификация Ка-226Т в настоящий момент проходит испытания.
Межправительственное соглашение, предусматривающее закупку Индией как минимум 200 легких вертолетов Ка-226Т, было подписано в октябре 2016 года. По условиям соглашения, 40 машин будут поставлены в готовом виде из России, а еще 160 вертолетов соберут на заводе в Индии. По оценкам индийских правительственных структур, итоговая потребность в машинах этого типа может быть вдвое выше.
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