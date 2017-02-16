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Крымский депутат написал письмо Трампу

Депутат Госсовета Крыма Евгений Кабанов написал письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом Кабанов сообщил на своей странице в Facebook.



В социальной сети депутат также разместил англоязычную версию письма «From Crimea to White House», которое он направил в Белый дом.



Таким образом Кабанов отреагировал на слова американского лидера о необходимости «вернуть» Крым Украине.



«Под впечатлением вчерашнего заявления Дональда Трампа по Крыму написал ему письмо и отправил в Белый дом. Он должен понимать, что в России, а тем более в Крыму и Севастополе, ждут от него не старой риторики, а реализации связанных с ним надежд», — отметил парламентарий.

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