Дайджест
Крымский депутат написал письмо Трампу
16 февраль 2017 (17:23)
Депутат Госсовета Крыма Евгений Кабанов написал письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом Кабанов сообщил на своей странице в Facebook.
В социальной сети депутат также разместил англоязычную версию письма «From Crimea to White House», которое он направил в Белый дом.
Таким образом Кабанов отреагировал на слова американского лидера о необходимости «вернуть» Крым Украине.
«Под впечатлением вчерашнего заявления Дональда Трампа по Крыму написал ему письмо и отправил в Белый дом. Он должен понимать, что в России, а тем более в Крыму и Севастополе, ждут от него не старой риторики, а реализации связанных с ним надежд», — отметил парламентарий.
В социальной сети депутат также разместил англоязычную версию письма «From Crimea to White House», которое он направил в Белый дом.
Таким образом Кабанов отреагировал на слова американского лидера о необходимости «вернуть» Крым Украине.
«Под впечатлением вчерашнего заявления Дональда Трампа по Крыму написал ему письмо и отправил в Белый дом. Он должен понимать, что в России, а тем более в Крыму и Севастополе, ждут от него не старой риторики, а реализации связанных с ним надежд», — отметил парламентарий.
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