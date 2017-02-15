Кризис

Чистый убыток Stockmann за 2016 год составил 18,2 млн евро

Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann за 2016 год составил 18,2 млн евро. Об этом сообщает «Прайм».



Убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,33 евро против 1,24 евро годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 9,2%, до 1,3 млрд евро.



За IV квартал чистая прибыль компании составила 22,4 млн евро против убытка в 19,1 млн евро годом ранее. В пересчете на акцию прибыль составила 0,29 евро против убытка в 0,27 евро год назад. Квартальная выручка составила 388,4 млн евро, что на 7,5% ниже показателя годичной давности.



Компания ожидает, что в 2017 году выручка сократится из-за изменений в сети магазинов и ассортимента продукции. Ожидается также, что операционные результаты по итогам первого квартала 2017 года будут отрицательными, отмечено в релизе.



Напомним, в 2015 году Stockmann продал единственную розничную точку в Екатеринбурге компании Reviva Holdings Limited (владелец российского франчайзи сети универмагов Debenhams («Дебрусс»). Согласно договору, магазин проработает под брендом Stockmann до 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: