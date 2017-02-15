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В Москве задержали подозреваемых в нападении на инкасаторов

В Москве задержали второго из трех подозреваемых в нападении на инкассаторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлию Иванову.



«Установлено, что ранее в ходе нападения на инкассаторов он получил ранение, однако с места происшествия скрылся», — объяснила она.



Задержанного доставили в медучреждение. После того как врачи окажут ему помощь, с ним начнут работать следователи.



Иванова добавила, что личность и местонахождение третьего участника нападения сейчас выясняются.



14 февраля на северо-востоке Москвы преступники напали на инкассаторов ФГУП «Главный центр спецсвязи» и открыли по ним огонь. Один из бандитов в ходе завязавшейся перестрелки был убит, второй ранен. Раненый, а также третий злоумышленник, скрылись. Для их задержания был объявлен план «Перехват». Во время инцидента ранение получил один из инкассаторов. Ничего похищено не было.

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