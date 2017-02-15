Дайджест
США примут участие в переговорах по Сирии
15 февраль 2017 (17:14)
США на переговорах по Сирии будет представлять посольство в Астане. Об этом сообщил пресс-атташе посольства Рэн Элхай, передает РИА «Новости».
«Государственный департамент получил приглашение правительства Казахстана принять участие в качестве наблюдателя на переговорах по Сирии, которые пройдут на этой неделе. Посольство США в Астане будет представлять США на переговорах», — сказал он.
Элхай добавил, США остаются приверженными разрешению кризиса в Сирии политическим путем.
Как сообщили в пресс-службе МИД Казахстана, начало переговоров по Сирии переносится на четверг, 16 февраля.
«Государственный департамент получил приглашение правительства Казахстана принять участие в качестве наблюдателя на переговорах по Сирии, которые пройдут на этой неделе. Посольство США в Астане будет представлять США на переговорах», — сказал он.
Элхай добавил, США остаются приверженными разрешению кризиса в Сирии политическим путем.
Как сообщили в пресс-службе МИД Казахстана, начало переговоров по Сирии переносится на четверг, 16 февраля.
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