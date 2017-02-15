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Якутского полицейского обвинили в пленении филиппинки

Руководство УМВД по Якутии организовало служебную проверку в связи с сообщениями о полицейском, который, по некоторой информации, насильно удерживал гражданку Филлиппин в своей квартире. Об этом сообщили в региональном УМВД, передает РИА «Новости».



«По размещенному на одном из информационных сайтов материалу, в котором фигурирует сотрудник МУ МВД России «Якутское», руководством МВД Якутии назначено проведение служебной проверки», — сказано в сообщении.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В случае, если вина сотрудника полиции будет подтверждена, он будет уволен из органов внутренних дел, отметили в МВД.

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