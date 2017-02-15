Дайджест

Якутского полицейского обвинили в пленении филиппинки

15 февраль 2017 (17:13)

Руководство УМВД по Якутии организовало служебную проверку в связи с сообщениями о полицейском, который, по некоторой информации, насильно удерживал гражданку Филлиппин в своей квартире. Об этом сообщили в региональном УМВД, передает РИА «Новости».

«По размещенному на одном из информационных сайтов материалу, в котором фигурирует сотрудник МУ МВД России «Якутское», руководством МВД Якутии назначено проведение служебной проверки», — сказано в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В случае, если вина сотрудника полиции будет подтверждена, он будет уволен из органов внутренних дел, отметили в МВД.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...