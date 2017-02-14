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В Приамурье трое жителей отравились метанолом

14 февраль 2017 (13:18)

В городе Сковородино в результате отравления метанолом погибли три человека. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

11 февраля в городскую больницу в состоянии комы были доставлены двое местных жителей, мужчин 1973 и 1967 годов рождения, которые скончались в лечебном учреждении через непродолжительное время. В этот же день в квартире одного из домов было обнаружено тело женщины 1991 года рождения.

По имеющимся данным, накануне все трое совместно распивали спиртные напитки. При этом они употребили спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола.

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