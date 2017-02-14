Кризис

В Екатеринбурге выставят на торги восемь экранов уличного телеканала «Соль»

Фонд имущества Свердловской области в ближайшее время выставит на торги находящиеся в Екатеринбурге восемь светодиодных экранов бывшего уличного телеканала «Соль».



Как сообщает пресс-служба ведомства, планируется продать экраны на улице Челюскинцев, на железнодорожном вокзале, на углу Ленина — Восточная, на углу Куйбышева — 8 Марта, на улице Шварца, 17, на остановке «Трансагентство», на углу Малышева — Розы Люксембург, у кинотеатра «Заря».



Светодиодные экраны находятся в хозяйственном ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области».



Подробная информация об аукционе — сроках подачи заявок, дате и времени проведения аукциона, а также начальной стоимости движимого имущества — будет размещена в ближайшее время.

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