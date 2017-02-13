Дайджест
В Калифорнии объявили эвакуацию населения
13 февраль 2017 (13:12)
В США объявлена срочная эвакуация населения, живущего ниже плотины Оровилл в штате Калифорния. Об этом сообщает Reuters.
В зону эвакуации попали по меньшей мере 130 тыс. человек, передает Associated Press. Это жители населенных пунктов Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити.
Власти опасаются, что поврежденный в результате эрозии резервный водосброс может обрушиться в течение ближайших часов, что приведет к разливу неконтролируемого потока воды из озера Оровилл.
Чтобы не допустить аварии, сброс воды увеличен до 100 тыс. кубических футов (2,8 тыс. кубометров) в минуту. Объем водоема составляет порядка 4,3 млрд кубометров.
В зону эвакуации попали по меньшей мере 130 тыс. человек, передает Associated Press. Это жители населенных пунктов Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити.
Власти опасаются, что поврежденный в результате эрозии резервный водосброс может обрушиться в течение ближайших часов, что приведет к разливу неконтролируемого потока воды из озера Оровилл.
Чтобы не допустить аварии, сброс воды увеличен до 100 тыс. кубических футов (2,8 тыс. кубометров) в минуту. Объем водоема составляет порядка 4,3 млрд кубометров.
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