Дайджест
На востоке Москвы похитили женщину
13 февраль 2017 (13:12)
Столичная полиция проверит информацию о похищении женщины на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
«Около 21:20 мск в службу «02» позвонил неизвестный и сообщил, что на 15-й Парковой улице неизвестные грубо посадили женщину в автомобиль и увезли. Сотрудники полиции проверяют данную информацию», — объяснил собеседник информагентства.
2 февраля неизвестные похитили жителя Москвы и несколько часов держали его в помещении одного из домов на Верхней Сыромятнической улице. Злоумышленники требовали от мужчины вернуть некий долг и избивали его. На следующий день ему удалось сбежать и добрался до больницы, оттуда позвонить в полицию и сообщить о преступлении. Медики зафиксировали у пострадавшего многочисленные ушибы и сотрясение мозга.
«Около 21:20 мск в службу «02» позвонил неизвестный и сообщил, что на 15-й Парковой улице неизвестные грубо посадили женщину в автомобиль и увезли. Сотрудники полиции проверяют данную информацию», — объяснил собеседник информагентства.
2 февраля неизвестные похитили жителя Москвы и несколько часов держали его в помещении одного из домов на Верхней Сыромятнической улице. Злоумышленники требовали от мужчины вернуть некий долг и избивали его. На следующий день ему удалось сбежать и добрался до больницы, оттуда позвонить в полицию и сообщить о преступлении. Медики зафиксировали у пострадавшего многочисленные ушибы и сотрясение мозга.
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