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Пенс пообещал уничтожить всех врагов США

Вице-президент США Майк Пенс пообещал уничтожить всех врагов Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Угрозы, с которыми сталкивается Америка, никогда не были столь многочисленными, как сейчас. Но будьте уверены: президент Трамп, и его администрация, и эта страна никогда не остановятся, пока враги не будут уничтожены и наше государство снова не будет в безопасности», — сказал он.



По его словам, радикальный экстремизм стремится к уничтожению жизни на планете. Вице-президент пообещал остановить террористов.

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