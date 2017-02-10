Дайджест
Пенс пообещал уничтожить всех врагов США
10 февраль 2017 (17:21)
Вице-президент США Майк Пенс пообещал уничтожить всех врагов Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Угрозы, с которыми сталкивается Америка, никогда не были столь многочисленными, как сейчас. Но будьте уверены: президент Трамп, и его администрация, и эта страна никогда не остановятся, пока враги не будут уничтожены и наше государство снова не будет в безопасности», — сказал он.
По его словам, радикальный экстремизм стремится к уничтожению жизни на планете. Вице-президент пообещал остановить террористов.
«Угрозы, с которыми сталкивается Америка, никогда не были столь многочисленными, как сейчас. Но будьте уверены: президент Трамп, и его администрация, и эта страна никогда не остановятся, пока враги не будут уничтожены и наше государство снова не будет в безопасности», — сказал он.
По его словам, радикальный экстремизм стремится к уничтожению жизни на планете. Вице-президент пообещал остановить террористов.
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