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Трамп пообещал уважать политику «единого Китая»

Президент США Дональд Трамп в рамках телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что американская администрация будет уважать политику «единого Китая», передает Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.



Таким образом, Вашингтон при новой администрации признал суверенное право Пекина на Тайвань.



Лидеры также пригласили друг друга посетить США и Китай с визитом.



Ранее сообщалось, что, по мнению китайских СМИ, избранный президент США Дональд Трамп «играет с огнем», поддерживая отношения с Тайванем, после того как в его первом интервью вновь был поднят вопрос о политике «единого Китая».

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