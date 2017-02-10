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В России создадут рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин дал поручение создать рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на текст распоряжения.



«Создайте совместную с Фондом перспективных исследований и ФГУП ЦНИИмаш рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики (РГПК) на период до 2025 года и дальнейшую перспективу под руководством члена коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олега Петровича Фролова, совместно определите ее состав и план работы», — говорится в документе.



Как отмечает издание, назначив Фролова руководителем рабочей группы, Рогозин неожиданно вывел вопрос формирования космической политики России за пределы компетенции госкорпорации «Роскосмос».

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