Дайджест
В США утвердили нового генпрокурора
9 февраль 2017 (10:23)
Джеффа Сешнса утвердили в должности генерального прокурора США. Об этом сообщает Reuters.
Соответствующее решение принял сенат Конгресса. За предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против — 47.
Сешнс, до настоящего времени сенатор-республиканец, представлявший штат Алабаму, известен своей жесткой позицией в отношении контроля над иммиграцией.
Соответствующее решение принял сенат Конгресса. За предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против — 47.
Сешнс, до настоящего времени сенатор-республиканец, представлявший штат Алабаму, известен своей жесткой позицией в отношении контроля над иммиграцией.
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