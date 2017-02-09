Дайджест

В США утвердили нового генпрокурора

9 февраль 2017 (10:23)

Джеффа Сешнса утвердили в должности генерального прокурора США. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение принял сенат Конгресса. За предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против — 47.

Сешнс, до настоящего времени сенатор-республиканец, представлявший штат Алабаму, известен своей жесткой позицией в отношении контроля над иммиграцией.

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