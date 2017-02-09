Анонсы
Коротко о событиях дня
9 февраль 2017 (09:30)
В 10.00 в здании ЦК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая,3) состоится конгресс специалистов в области организации событий — Event-индустрии.
В 10.30 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, зал №601) состоится заседание Архитектурно-градостроительного совета . В повестке дня рассмотрение градостроительной концепции ЖК «Форум сити» в квартале улиц Шейнкмана — Радищева — Сакко и Ванцетти.
В 10.30 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, зал №601) состоится заседание Архитектурно-градостроительного совета . В повестке дня рассмотрение градостроительной концепции ЖК «Форум сити» в квартале улиц Шейнкмана — Радищева — Сакко и Ванцетти.
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