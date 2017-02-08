Дайджест
В сети обнаружили сайт с рекламой услуг киллера
8 февраль 2017 (16:49)
Прокуратура Красноярска выявила сайт, на котором размещены сведения рекламного характера о возможности заказать убийство человека. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
При этом вход на страницы сайта свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием может любой пользователь.
Как отмечается, размещение такой информации является незаконным и нарушает права на защиту основ конституционного строя и нравственности.
При этом вход на страницы сайта свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием может любой пользователь.
Как отмечается, размещение такой информации является незаконным и нарушает права на защиту основ конституционного строя и нравственности.
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