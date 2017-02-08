Дайджест

В сети обнаружили сайт с рекламой услуг киллера

8 февраль 2017 (16:49)

Прокуратура Красноярска выявила сайт, на котором размещены сведения рекламного характера о возможности заказать убийство человека. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При этом вход на страницы сайта свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием может любой пользователь.

Как отмечается, размещение такой информации является незаконным и нарушает права на защиту основ конституционного строя и нравственности.

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