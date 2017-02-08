Дайджест
Египетские власти введут электронные визы
8 февраль 2017 (16:48)
Власти Египта намерены пересмотреть законодательную базу всех структур, которые задействованы в туристической сфере, и привести ее в соответствие с мировыми стандартами туристической индустрии. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси на первом заседании Высшего совета по туризму, передает ТАСС.
На совещании, в частности, рассмотрели вопрос «развития механизмов использования электронных въездных виз в Египет», а также высказали предложение определить возможности присоединения Египта к политике открытого неба с целью «стимулирования полетов в страну частных авиакомпаний». Кроме того, было рекомендовано уделить особое внимание распространению религиозного и лечебного туризма.
Предложения о въездных документах должны быть представлены главе государства до мая текущего года, остальные — на месяц позже.
На совещании, в частности, рассмотрели вопрос «развития механизмов использования электронных въездных виз в Египет», а также высказали предложение определить возможности присоединения Египта к политике открытого неба с целью «стимулирования полетов в страну частных авиакомпаний». Кроме того, было рекомендовано уделить особое внимание распространению религиозного и лечебного туризма.
Предложения о въездных документах должны быть представлены главе государства до мая текущего года, остальные — на месяц позже.
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