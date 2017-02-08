Дайджест
Белый дом недоволен работой своего пресс-секретаря
8 февраль 2017 (13:45)
Президент США Дональд Трамп разочарован тем, как отработал первые две недели его пресс-секретарь Шон Спайсер. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Спайсер, как отмечается, на данный момент занимает две должности: помимо представителя Белого дома, он также занимает пост директора по коммуникациям. По информации источников, чтобы облегчить ему нагрузку, было принято решение найти Спайсеру напарника, который в новой администрации займется связями с общественностью.
Изначально должность директора по коммуникациям предложили пресс-секретарю переходной команды Трампа Джейсону Миллеру, однако он отказался работать в Белом доме. По его словам, такое решение было принято из-за того, что ему нужно больше времени проводить с семьей.
Спайсер, как отмечается, на данный момент занимает две должности: помимо представителя Белого дома, он также занимает пост директора по коммуникациям. По информации источников, чтобы облегчить ему нагрузку, было принято решение найти Спайсеру напарника, который в новой администрации займется связями с общественностью.
Изначально должность директора по коммуникациям предложили пресс-секретарю переходной команды Трампа Джейсону Миллеру, однако он отказался работать в Белом доме. По его словам, такое решение было принято из-за того, что ему нужно больше времени проводить с семьей.
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