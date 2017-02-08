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ФАС предлагает запретить российским госкомпаниям покупать новые активы
8 февраль 2017 (12:44)
УрБК, Москва, 08.02.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила документ, который запрещает госкомпаниям покупать новые активы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя главы службы Сергея Пузыревского.
Соответствующий указ был внесен в правительство РФ и «сейчас доводится до совершенства». ФАС предлагает сократить рыночную долю муниципальных госактивов посредством запрета госкомпаниям и унитарным предприятиям приобретать новые активы либо напрямую, либо через дочерние структуры.
Помимо этого, служба выступила с предложением обязать государственные компании разработать программы по отчуждению профильных активов. С. Пузыревский рассказал, что это не будет иметь отношения к эффективным компаниям, которые являются полноценными участниками рынка и не тянут вниз условия конкуренции.
В середине 2016 года государство являлось акционером или имело право участия в управлении 1 тыс. 627 акционерными обществами. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2006 году. Но в то же время выросло число дочерних структур госкомпаний.
Соответствующий указ был внесен в правительство РФ и «сейчас доводится до совершенства». ФАС предлагает сократить рыночную долю муниципальных госактивов посредством запрета госкомпаниям и унитарным предприятиям приобретать новые активы либо напрямую, либо через дочерние структуры.
Помимо этого, служба выступила с предложением обязать государственные компании разработать программы по отчуждению профильных активов. С. Пузыревский рассказал, что это не будет иметь отношения к эффективным компаниям, которые являются полноценными участниками рынка и не тянут вниз условия конкуренции.
В середине 2016 года государство являлось акционером или имело право участия в управлении 1 тыс. 627 акционерными обществами. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2006 году. Но в то же время выросло число дочерних структур госкомпаний.
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