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ФАС предлагает запретить российским госкомпаниям покупать новые активы

УрБК, Москва, 08.02.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила документ, который запрещает госкомпаниям покупать новые активы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя главы службы Сергея Пузыревского.



Соответствующий указ был внесен в правительство РФ и «сейчас доводится до совершенства». ФАС предлагает сократить рыночную долю муниципальных госактивов посредством запрета госкомпаниям и унитарным предприятиям приобретать новые активы либо напрямую, либо через дочерние структуры.



Помимо этого, служба выступила с предложением обязать государственные компании разработать программы по отчуждению профильных активов. С. Пузыревский рассказал, что это не будет иметь отношения к эффективным компаниям, которые являются полноценными участниками рынка и не тянут вниз условия конкуренции.



В середине 2016 года государство являлось акционером или имело право участия в управлении 1 тыс. 627 акционерными обществами. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2006 году. Но в то же время выросло число дочерних структур госкомпаний.

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