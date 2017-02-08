Анонсы

Коротко о событиях месяца

8 февраль 2017 (09:10)

С 28 февраля по 2 марта в Екатеринбурге (Ельцин Центр, ул. Б.Ельцина, 3а) состоится IV Специализированная выставка индустрии общественного питания и гостеприимства HoReCa Expo Ural.

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