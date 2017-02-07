НПК «Уралвагонзавод» наградили за разработку комплекса «Аргус»

Представители Рубцовского филиала ПАО «НПК «Уралвагонзавод» стали лауреатами премии правительства РФ в области науки и техники 2016 года за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус».«Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные и прорывные решения в самых разных отраслях жизни: это и медицина, и энергетика, и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые или уже изменили, или способны изменить жизнь огромного количества людей. Это подтверждают не только патенты (хотя очень важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключенные договоры», — приводятся в сообщении слова председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.В число награжденных вошли заместитель директора по производству Александр Бодянский, начальник производственного цеха № 1 Александр Саньков, а также бывший директор Рубцовского филиала «Уралвагонзавода» и руководитель проекта Сергей Куркин, бывший заместитель главного конструктора филиала Владимир Штехман. Госпремию также получил руководитель службы НПО «Электромашина» (входит в состав НПК «Уралвагонзавод») Сергей Захаров.Работы, удостоенные премий, предварительно прошли общественное обсуждение, рекомендованы секциями межведомственного совета по присуждению премий правительства РФ в области науки и техники и выбраны из числа представленных на соискание премий в результате тайного голосования на заседании межведомственного совета. Размер вознаграждения составил 2 млн руб.Всего в 2016 году на соискание премий было представлено 110 работ, из них отмечена 21 работа. Лауреатами стали 74 человека, в их числе пять академиков и два члена-корреспондента Российской академии наук, 37 докторов наук и 16 кандидатов наук. Стоит отметить, что все работы выполнены на высоком научно-техническом уровне и обеспечили значительный экономический и социальный эффект.«Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А производства Рубцовского филиала предназначен для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных целей типа «танк» в интересах подразделений артиллерийской разведки сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций. Базовой машиной является шасси боевой машины пехоты БМП-1, что обеспечивает машине высокую маневренность, высокую скорость передвижения, хорошую проходимость и возможность преодоления водных преград. Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 году. Образец перспективной машины был представлен на выставке Russia Arms Expo в 2013 и 2015 годах», — сообщили в корпорации.Отметим, что комплекс целевого оборудования машины ПРП-4А позволяет производить наблюдение за местностью и искать различные цели, а после их обнаружения выдавать целеуказание артиллерии. Кроме того, экипаж «Аргуса» может осуществлять корректировку артиллерийского огня, сообщая о необходимых поправках. В случае обнаружения противником подвижный разведывательный пункт может ответить пулеметным огнем или уйти под прикрытием дымовой завесы.Для расчета собственных координат и точного местоположения найденной цели машина ПРП-4А «Аргус» оснащается навигационной системой и набором специального оборудования. Автоматика учитывает все параметры, такие как собственное местоположение, направление на цель и дальность до нее, и затем рассчитывает координаты обнаруженного объекта. Данные о цели передаются в командный пункт.Со временем подвижные разведывательные пункты ПРП-4А «Аргус» должны стать основным средством наблюдения и разведки в интересах артиллерии. В течение нескольких лет эта техника должна полностью заменить остающиеся в войсках машины семейства ПРП-4 предыдущих модификаций. За счет использования ряда новой аппаратуры современные разведывательные пункты по своим характеристикам и эффективности превосходят существующую технику этого класса и способны полноценно решать поставленные задачи. Очевидно, что реализация проекта «Аргус» позволит обеспечить предприятия НПК «Уралвагонзавод» стабильным гособоронзаказом.