Дайджест

Жительница Канады пыталась спрятать тела шести детей

Суд в Канаде признал 43-летнюю Андреа Гизбрехт виновной в попытке спрятать в камере хранения останки шести эмбрионов. Об этом сообщает Reuters.



Обвинения в адрес Гизбрехт были выдвинуты в октябре 2014 года, когда персонал компании, обслуживающей камеры хранения, обнаружил тела младенцев в шкафчике, платеж за который был просрочен. Как установила полиция, там находились тела пяти мальчиков и одной девочки, возраст которых составлял от 34 до 40 акушерских недель.



Останки хранились в мешках для мусора, пластиковых контейнерах и ведрах вместе с детскими игрушками и одеждой. При этом тело одного эмбриона было залито цементом, а другого — засыпано моющим средством.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: