Дайджест
Жительница Канады пыталась спрятать тела шести детей
7 февраль 2017 (13:04)
Суд в Канаде признал 43-летнюю Андреа Гизбрехт виновной в попытке спрятать в камере хранения останки шести эмбрионов. Об этом сообщает Reuters.
Обвинения в адрес Гизбрехт были выдвинуты в октябре 2014 года, когда персонал компании, обслуживающей камеры хранения, обнаружил тела младенцев в шкафчике, платеж за который был просрочен. Как установила полиция, там находились тела пяти мальчиков и одной девочки, возраст которых составлял от 34 до 40 акушерских недель.
Останки хранились в мешках для мусора, пластиковых контейнерах и ведрах вместе с детскими игрушками и одеждой. При этом тело одного эмбриона было залито цементом, а другого — засыпано моющим средством.
Обвинения в адрес Гизбрехт были выдвинуты в октябре 2014 года, когда персонал компании, обслуживающей камеры хранения, обнаружил тела младенцев в шкафчике, платеж за который был просрочен. Как установила полиция, там находились тела пяти мальчиков и одной девочки, возраст которых составлял от 34 до 40 акушерских недель.
Останки хранились в мешках для мусора, пластиковых контейнерах и ведрах вместе с детскими игрушками и одеждой. При этом тело одного эмбриона было залито цементом, а другого — засыпано моющим средством.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Дании обнаружены замороженные тела сирийских беженцев
- В Альпах погибли шесть лыжников
- Останки 28 человек обнаружены в массовом захоронении в Мексике
- Во Франции обнаружены тела восьми младенцев
- Семья Дэвида Кэррадайна подаст в суд на журналистов
Loading...