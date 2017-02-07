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В Израиле легализовали поселения на Западном берегу Иордана

Кнессет принял закон, который легализует около 4 тыс. домов израильских поселенцев, построенных на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Reuters.



За законопроект проголосовали 60 депутатов, против — 52. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит назвал решение парламента антиконституционным и отказался выступать в его защиту в Верховном суде страны.



По информации Reuters, несмотря на то, что документ был поддержан правящей правой коалицией, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неофициально выступал против его принятия, опасаясь, что закон станет основанием для преследования со стороны Международного уголовного суда в Гааге. Нетаньяху призывал депутатов отложить голосование до его встречи с президентом США Дональдом Трампом, назначенной на 15 февраля.

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