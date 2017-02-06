Дайджест

В Астане возобновились переговоры по Сирии

Заседание совместной оперативной группы по Сирии началось в Астане. Об этом сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».



«Заседание началось», — сказал он.



На заседании планируется обсудить вопросы, касающиеся контроля над режимом перемирия в Сирии.



В МИД Казахстана сообщили, что в мероприятии ожидается участие российской, иранской и турецкой делегации, а также представитель ООН.

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