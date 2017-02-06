Дайджест
В Астане возобновились переговоры по Сирии
6 февраль 2017 (16:54)
Заседание совместной оперативной группы по Сирии началось в Астане. Об этом сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».
«Заседание началось», — сказал он.
На заседании планируется обсудить вопросы, касающиеся контроля над режимом перемирия в Сирии.
В МИД Казахстана сообщили, что в мероприятии ожидается участие российской, иранской и турецкой делегации, а также представитель ООН.
«Заседание началось», — сказал он.
На заседании планируется обсудить вопросы, касающиеся контроля над режимом перемирия в Сирии.
В МИД Казахстана сообщили, что в мероприятии ожидается участие российской, иранской и турецкой делегации, а также представитель ООН.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- США задумались о новых санкциях против России из-за Сирии
- США анонсировали новое соглашение о перемирии в Сирии
- Из Сирии эвакуировали 75 граждан России
- Встреча дипломатов России и США по поводу Сирии откладывается
- Первый зампред МИДа Сирии проведет переговоры с главой МИДа России Лавровым
Loading...