Дайджест

В Астане возобновились переговоры по Сирии

6 февраль 2017 (16:54)

Заседание совместной оперативной группы по Сирии началось в Астане. Об этом сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

«Заседание началось», — сказал он.

На заседании планируется обсудить вопросы, касающиеся контроля над режимом перемирия в Сирии.

В МИД Казахстана сообщили, что в мероприятии ожидается участие российской, иранской и турецкой делегации, а также представитель ООН.

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