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В Китае обнаружены кости древних крокодилов

В Китае ученые обнаружили останки крокодилов, живших около 3 тыс. лет назад. Об этом сообщает China Daily.



По сведениям издания, ученые совершили находку случайно. На древние кости размером с те, что используются в маджонге, они наткнулись во время раскопок в подземной пещере в районе города Сиань, административного центра северо-западной провинции Шэньси.



По словам главы экспедиции Юэа Ляньцзяня, рептилии на данной территории существовали во времена династии Западная Чжоу (с 11 века до 771 года до новой эры). «Эта находка позволила нам получить важные данные об ареале обитания крокодилов несколько тысяч лет назад. Ранее такие останки удавалось находить только на юге страны», — рассказал ученый, добавив, что, если судить по находке, то в те времена климат Северо-Западного Китая был гораздо более влажным, вероятно, субтропическим. А в месте обнаружения останков крокодилов находился крупный водоем и несколько озер поменьше.

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