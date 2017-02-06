Дайджест
В России могут реформировать МЧС
6 февраль 2017 (12:48)
МЧС России может перейти на трехуровневую систему управления и финансирования. Об этом сообщает газета «Известия».
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, трехуровневая система управления и финансирования в ведомстве предполагает вертикаль руководства федерального (министерство), регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней.
При этом из новой схемы исключается одно управленческое звено — региональные центры.
Как отмечается, такая система уже реализована рядом ведомств и подтвердила свою эффективность, особенно в существующих социально-экономических условиях.
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, трехуровневая система управления и финансирования в ведомстве предполагает вертикаль руководства федерального (министерство), регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней.
При этом из новой схемы исключается одно управленческое звено — региональные центры.
Как отмечается, такая система уже реализована рядом ведомств и подтвердила свою эффективность, особенно в существующих социально-экономических условиях.
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