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В России могут реформировать МЧС

МЧС России может перейти на трехуровневую систему управления и финансирования. Об этом сообщает газета «Известия».



Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, трехуровневая система управления и финансирования в ведомстве предполагает вертикаль руководства федерального (министерство), регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней.



При этом из новой схемы исключается одно управленческое звено — региональные центры.



Как отмечается, такая система уже реализована рядом ведомств и подтвердила свою эффективность, особенно в существующих социально-экономических условиях.

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