Анонсы

Коротко о событиях дня

В 10.30 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится пресс-конференция, посвященная развитию внутреннего туризма. В мероприятии примут участие директор «Центра развития туризма Свердловской области» Эльмира Туканова, заместитель генерального директора, директор по продажам «НТК Интурист» Сергей Толчин и советник по культуре и туризму при посольстве Турции в Москве Альпер Озкан.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: