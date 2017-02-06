Анонсы

Коротко о событиях дня

6 февраль 2017 (09:20)

В 10.30 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится пресс-конференция, посвященная развитию внутреннего туризма. В мероприятии примут участие директор «Центра развития туризма Свердловской области» Эльмира Туканова, заместитель генерального директора, директор по продажам «НТК Интурист» Сергей Толчин и советник по культуре и туризму при посольстве Турции в Москве Альпер Озкан.

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