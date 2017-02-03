Дайджест

В МОК недовольны доказательной базой доклада Макларена

Международный олимпийский комитет направил запрос главе независимой комиссии WADA Ричарду Макларену с просьбой подтвердить свои обвинения в адрес упомянутых в расследовании лиц вескими доказательствами. Об этом сообщает RT.



Представители МОК недовольны тем, что доклад основывается лишь на словах бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, а доказательств приведено крайне мало.



19 декабря Макларену было направлено письмо за подписью секретаря комиссии по этике МОК Пакеретт Жирар Заппелли. В нем главу комиссии WADA поблагодарили за информацию, но попросили предоставить дополнительные сведения о нескольких российских официальных лицах к 6 января 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: