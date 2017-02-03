Дайджест
В МОК недовольны доказательной базой доклада Макларена
3 февраль 2017 (16:57)
Международный олимпийский комитет направил запрос главе независимой комиссии WADA Ричарду Макларену с просьбой подтвердить свои обвинения в адрес упомянутых в расследовании лиц вескими доказательствами. Об этом сообщает RT.
Представители МОК недовольны тем, что доклад основывается лишь на словах бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, а доказательств приведено крайне мало.
19 декабря Макларену было направлено письмо за подписью секретаря комиссии по этике МОК Пакеретт Жирар Заппелли. В нем главу комиссии WADA поблагодарили за информацию, но попросили предоставить дополнительные сведения о нескольких российских официальных лицах к 6 января 2017 года.
Представители МОК недовольны тем, что доклад основывается лишь на словах бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, а доказательств приведено крайне мало.
19 декабря Макларену было направлено письмо за подписью секретаря комиссии по этике МОК Пакеретт Жирар Заппелли. В нем главу комиссии WADA поблагодарили за информацию, но попросили предоставить дополнительные сведения о нескольких российских официальных лицах к 6 января 2017 года.
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