Дайджест

В МОК недовольны доказательной базой доклада Макларена

3 февраль 2017 (16:57)

Международный олимпийский комитет направил запрос главе независимой комиссии WADA Ричарду Макларену с просьбой подтвердить свои обвинения в адрес упомянутых в расследовании лиц вескими доказательствами. Об этом сообщает RT.

Представители МОК недовольны тем, что доклад основывается лишь на словах бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, а доказательств приведено крайне мало.

19 декабря Макларену было направлено письмо за подписью секретаря комиссии по этике МОК Пакеретт Жирар Заппелли. В нем главу комиссии WADA поблагодарили за информацию, но попросили предоставить дополнительные сведения о нескольких российских официальных лицах к 6 января 2017 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...