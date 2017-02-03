Дайджест
В Крыму предрекли Порошенко скорую политическую смерть
3 февраль 2017 (13:03)
Смена власти в США повлечет за собой политическую смерть президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, сообщает Rambler News Service.
«Все его заявления — это риторика, которая мало что имеет общего с реальными его настроениями. То он за санкции, завтра он будет петь гимн России и хлопать нам в ладоши — от этого ничего не изменится», — сказал Константинов.
Таким образом парламентарий прокомментировал слова украинского лидера о том, что он сторонник снятия санкций с России при выполнении условий мирного урегулирования на юго-востоке Украины и восстановлении территориальной целостности страны.
«Все его заявления — это риторика, которая мало что имеет общего с реальными его настроениями. То он за санкции, завтра он будет петь гимн России и хлопать нам в ладоши — от этого ничего не изменится», — сказал Константинов.
Таким образом парламентарий прокомментировал слова украинского лидера о том, что он сторонник снятия санкций с России при выполнении условий мирного урегулирования на юго-востоке Украины и восстановлении территориальной целостности страны.
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