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В Крыму предрекли Порошенко скорую политическую смерть

Смена власти в США повлечет за собой политическую смерть президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, сообщает Rambler News Service.



«Все его заявления — это риторика, которая мало что имеет общего с реальными его настроениями. То он за санкции, завтра он будет петь гимн России и хлопать нам в ладоши — от этого ничего не изменится», — сказал Константинов.



Таким образом парламентарий прокомментировал слова украинского лидера о том, что он сторонник снятия санкций с России при выполнении условий мирного урегулирования на юго-востоке Украины и восстановлении территориальной целостности страны.

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