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Жителя Приморья оштрафовали за убийство тигров и медведей
2 февраль 2017 (17:00)
Суд в Приморье удовлетворил иск прокурора о взыскании с местного жителя более 9,3 млн руб. за убийство тигров и медведей. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на сайт прокуратуры края.
«С июня 2011 года по апрель 2012 года на территориях охотничьих угодий Лазовского и Партизанского муниципальных районов края, в пределах обитания особей животного мира, занесенных в Красную Книгу РФ и находящихся под угрозой исчезновения, фигурант с неустановленными лицами производили охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в общей сложности обвиняемый вместе с подельниками убили 6 особей амурского тигра, гималайских и бурых медведей.
«С июня 2011 года по апрель 2012 года на территориях охотничьих угодий Лазовского и Партизанского муниципальных районов края, в пределах обитания особей животного мира, занесенных в Красную Книгу РФ и находящихся под угрозой исчезновения, фигурант с неустановленными лицами производили охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в общей сложности обвиняемый вместе с подельниками убили 6 особей амурского тигра, гималайских и бурых медведей.
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