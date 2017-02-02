Дайджест
Цукерберг стал богаче на 3 млрд долл. США
2 февраль 2017 (17:00)
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга увеличилось почти на 3 млрд долл. США после публикации годовой отчетности компании. Об этом сообщает Bloomberg.
При этом, как отмечается, Facebook подтвердил свою вторую позицию на рынке мобильной рекламы, уступив лишь холдингу Alphabet, в который входит Google.
Таким образом, состояние Цукерберга составляет 59 млрд. Согласно рейтингу миллиардеров агентства, он занимает пятую строчку по размеру состояния.
При этом, как отмечается, Facebook подтвердил свою вторую позицию на рынке мобильной рекламы, уступив лишь холдингу Alphabet, в который входит Google.
Таким образом, состояние Цукерберга составляет 59 млрд. Согласно рейтингу миллиардеров агентства, он занимает пятую строчку по размеру состояния.
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