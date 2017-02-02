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Цукерберг стал богаче на 3 млрд долл. США

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга увеличилось почти на 3 млрд долл. США после публикации годовой отчетности компании. Об этом сообщает Bloomberg.



При этом, как отмечается, Facebook подтвердил свою вторую позицию на рынке мобильной рекламы, уступив лишь холдингу Alphabet, в который входит Google.



Таким образом, состояние Цукерберга составляет 59 млрд. Согласно рейтингу миллиардеров агентства, он занимает пятую строчку по размеру состояния.

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