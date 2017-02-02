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ЕВРАЗ НТМК отгрузил первую партию нового вида металлоконструкций

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) отгрузил новый тип балочно-шпунтовых свай для реконструкции шлюза № 5 Северо-Двинской Шлюзованной системы в Волгоградской области. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.



На реализацию проекта комбинат отправил около 2 тысяч т продукции — шпунта Ларсена 5УМ и двутавра 40Ш1.



«Балочно-шпунтовые сваи (БШС) — новый продукт для российского рынка. Металлоконструкция, получаемая после сварки шпунта и двутавра, обладает повышенной прочностью и может составить конкуренцию тяжелым шпунтам европейского производства, а также трубошпунтам. Наличие в продуктовой линейке такой конструкции позволяет ЕВРАЗу выйти в новый для компании сегмент рынка», — говорится в сообщении.



В ЕВРАЗе отметили, что по сравнению с тяжелыми шпунтами балочно-шпунтовые сваи обладают рядом преимуществ. Их применение обеспечивает экономию металла и уменьшает размер котлована, что сокращает производственный цикл. Одно из ключевых конкурентных преимуществ — при работе с БШС в определенных случаях не нужна дополнительная анкеровка (укрепление конструкции), что уменьшает объем работ и снижает общую себестоимость проекта. Кроме того, из-за повышенной толщины стенок конструкции не требуется нанесение дополнительной антикоррозийной защиты.



«Проект реконструкции Северо-Двинской Шлюзованной системы на первом этапе предполагает полную замену элементов существующего деревянного шлюза № 5: камеры, голов, направляющих пал. Разработку проектной документации выполнило АО «Акватик». Система БШС была выбрана им в качестве конструктивного решения, так как технико-экономические показатели ее применения превысили показатели конкурентных решений. Патент и ТУ на БШС принадлежат Группе компаний «Профиль», — сообщили в ЕВРАЗе.



ЕВРАЗ НТМК — единственный в России производитель шпунта Л5УМ; также комбинат выпускает уникальную линейку горячекатаных двутавров. Дальнейшее продвижение балочно-шпунтовых свай позволит расширить сферу использования металлопроката ЕВРАЗа.

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