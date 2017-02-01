Мнение экспертов

Андрей Беседин: Самым стратегически важным партнером Свердловской области остается КНР

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. В прошлом году Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) приняла около 115 делегаций из разных стран. Об этом сообщил УрБК президент УТПП Андрей Беседин.



«Самым стратегически важным партнером для нас остается, безусловно, Китайская народная республика (КНР). Китай — отзывчивая и активная страна в плане сотрудничества. Там появись новые мотивы работы, они перестали говорить только о поставках именно китайской продукции. Сейчас уже идет разговор и о поставках уральской продукции в Китай, и о создании совместных производств», — заявил А. Беседин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: