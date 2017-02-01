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Приостановлена приватизация типографии «Уральский рабочий»
1 февраль 2017 (16:51)
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом приостановило приватизацию типографии «Уральский рабочий», расположенной в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).
В сообщении говорится, что 1 февраля 2017 года губернатор региона Евгений Куйвашев направил письмо в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой оказать содействие в безвозмездной передаче акций ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» в собственность Свердловской области.
Напомним, ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» в целях решения вопроса о передаче в государственную собственность Свердловской области, находящихся в федеральной собственности 100% акций предприятия, разработало «Основные положения стратегического проекта «Урал книжный на период до 2025 года» и программу сохранения и развития ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» на период 2017-2021 годы.
Указанные документы направлены в адрес правительства РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Федерального агентства по управлению государственным имуществом в целях рассмотрения возможности передачи 100% акций ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» в государственную собственность Свердловской области.
В сообщении говорится, что 1 февраля 2017 года губернатор региона Евгений Куйвашев направил письмо в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой оказать содействие в безвозмездной передаче акций ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» в собственность Свердловской области.
Напомним, ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» в целях решения вопроса о передаче в государственную собственность Свердловской области, находящихся в федеральной собственности 100% акций предприятия, разработало «Основные положения стратегического проекта «Урал книжный на период до 2025 года» и программу сохранения и развития ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» на период 2017-2021 годы.
Указанные документы направлены в адрес правительства РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Федерального агентства по управлению государственным имуществом в целях рассмотрения возможности передачи 100% акций ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий» в государственную собственность Свердловской области.
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