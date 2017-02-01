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В России может возникнуть дефицит риса

В текущем сезоне в России может возникнуть дефицит риса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.



По данным Росстата, несмотря на то, что в 2016 году в России было собрано столько же риса, сколько и годом ранее, из-за дождей в Краснодарском крае снизился выход крупы из риса-сырца. Его остатки в хранилищах на 10 января 2017 года, по данным Южного рисового союза (ЮРС), оценивались в 477,3 тыс. тонн, почти на 17 тысяч тонн меньше, чем в начале 2016-го.



При пересчете сырца в крупу остаток составлял 262 тыс. тонн против 321 тыс. тонн годом ранее. При этом до нового урожая в сентябре внутреннее потребление риса в России составит примерно 300-330 тыс. тонн, подсчитали в ЮРС.

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