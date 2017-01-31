Дайджест

Deutsche Bank уличили в выводе из России 10 млрд долл. США

31 январь 2017 (14:02)

Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 млн долл. США за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, британский финансовый регулятор FCA наложит на банк штраф в размере около 200 млн долл.

Претензии в адрес банка вызвали действия клиентов по схеме так называемого зеркального трейдинга, в результате которых из России были выведены 10 млрд долл. США.

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