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Deutsche Bank уличили в выводе из России 10 млрд долл. США

Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 млн долл. США за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах. Об этом сообщает Reuters.



Кроме того, британский финансовый регулятор FCA наложит на банк штраф в размере около 200 млн долл.



Претензии в адрес банка вызвали действия клиентов по схеме так называемого зеркального трейдинга, в результате которых из России были выведены 10 млрд долл. США.

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