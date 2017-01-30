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В 2016 году свердловчане из всех видов связи чаще всего жаловались на мобильную

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. Управление Роспотребнадзора и его территориальные отделы в 2016 году рассмотрели 527 обращений в области защиты прав потребителей услуг связи (меньше на 5,7%, чем в 2015 году). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.



В структуре обращений по видам связи лидирующее место заняли жалобы на мобильную связь (63%), на втором месте — доступ в интернет (21%), на третьем — стационарная телефонная связь (9%). 7% пришлось на прочие услуги: телевизионное вещание, радиовещание, почтовая связь и другие.



В ходе проведения проверок выявлено 88 пунктов нарушений в области защиты прав потребителей при оказании услуг связи. В среднем на одно надзорное мероприятие приходилось по три нарушения.



51,6% составили нарушения, связанные с порядком предоставления услуг, 22,7% — в области предоставления информации, 9,7% — включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, 3,2% — обман потребителей, 12,8% — иные нарушения.



В 2016 году вынесено 31 постановление о назначении административного наказания, общая сумма наложенных штрафов составила 398,8 тыс. руб. (В 2015 году вынесено 77 постановлений о назначении административного наказания, общая сумма штрафов — 870 тыс. руб.).

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