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«Уралвагонзавод» поздравил Татьяну Бревнову с 90-летием
30 январь 2017 (16:54)
90-летний юбилей отмечает легендарная труженица головного предприятия НПК «Уралвагонзавод» Татьяна Харлампиевна Бревнова (Емельянова). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Со знаменательной датой заслуженного уралвагонзаводца и почетного гражданина Нижнего Тагила поздравили председатель заводского совета ветеранов Георгий Бедрик и представители предприятия. В адрес юбиляра звучали слова благодарности за доблестный и многолетний труд, пожелания здоровья и неугасаемой энергии.
Татьяна Бревнова поступила в медницкий цех «Уралвагонзавода» в 1942 году. Ей было 15 лет. В этом же году она назначена бригадиром. Бригаде Татьяны Бревновой первой из 15 бригад присвоено звание Гвардейской фронтовой. Под ее руководством подростки производили элементы топливной системы для «тридцатьчетверок».
В 1943 году Татьяна делегирована на Всесоюзное совещание бригадиров комсомольско-молодежных фронтовых бригад в Москву, в ЦК ВЛКСМ, где была награждена Почетным знаком.
После Великой Отечественной войны училась без отрыва от производства. Закончила школу мастеров и работала в цехе мелких узлов мастером, а затем старшим мастером в термическом цехе «Уралвагонзавода». Вышла на пенсию в 1983 году.
Активно участвовала в общественной жизни предприятия, Дзержинского района и Нижнего Тагила. Встречалась с общественностью, со школьниками и студентами, передавала свой опыт молодым. Была активным участником популярного в советское время женского движения. Эта инициатива, благодаря своему масштабу на Уралвагонзаводе и прекрасным результатам, отмечена призом журнала «Работница» — «Хрустальным башмачком».
Кроме того, в 1970-1980-е гг. на предприятии было развернуто социалистическое соревнование среди женских бригад за приз первой гвардейской фронтовой бригады Татьяны Бревновой.
Татьяна Харлампиевна кавалер ордена Ленина. Награждена медалью «За трудовую доблесть».
Со знаменательной датой заслуженного уралвагонзаводца и почетного гражданина Нижнего Тагила поздравили председатель заводского совета ветеранов Георгий Бедрик и представители предприятия. В адрес юбиляра звучали слова благодарности за доблестный и многолетний труд, пожелания здоровья и неугасаемой энергии.
Татьяна Бревнова поступила в медницкий цех «Уралвагонзавода» в 1942 году. Ей было 15 лет. В этом же году она назначена бригадиром. Бригаде Татьяны Бревновой первой из 15 бригад присвоено звание Гвардейской фронтовой. Под ее руководством подростки производили элементы топливной системы для «тридцатьчетверок».
В 1943 году Татьяна делегирована на Всесоюзное совещание бригадиров комсомольско-молодежных фронтовых бригад в Москву, в ЦК ВЛКСМ, где была награждена Почетным знаком.
После Великой Отечественной войны училась без отрыва от производства. Закончила школу мастеров и работала в цехе мелких узлов мастером, а затем старшим мастером в термическом цехе «Уралвагонзавода». Вышла на пенсию в 1983 году.
Активно участвовала в общественной жизни предприятия, Дзержинского района и Нижнего Тагила. Встречалась с общественностью, со школьниками и студентами, передавала свой опыт молодым. Была активным участником популярного в советское время женского движения. Эта инициатива, благодаря своему масштабу на Уралвагонзаводе и прекрасным результатам, отмечена призом журнала «Работница» — «Хрустальным башмачком».
Кроме того, в 1970-1980-е гг. на предприятии было развернуто социалистическое соревнование среди женских бригад за приз первой гвардейской фронтовой бригады Татьяны Бревновой.
Татьяна Харлампиевна кавалер ордена Ленина. Награждена медалью «За трудовую доблесть».
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