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«Уралвагонзавод» поздравил Татьяну Бревнову с 90-летием

90-летний юбилей отмечает легендарная труженица головного предприятия НПК «Уралвагонзавод» Татьяна Харлампиевна Бревнова (Емельянова). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Со знаменательной датой заслуженного уралвагонзаводца и почетного гражданина Нижнего Тагила поздравили председатель заводского совета ветеранов Георгий Бедрик и представители предприятия. В адрес юбиляра звучали слова благодарности за доблестный и многолетний труд, пожелания здоровья и неугасаемой энергии.



Татьяна Бревнова поступила в медницкий цех «Уралвагонзавода» в 1942 году. Ей было 15 лет. В этом же году она назначена бригадиром. Бригаде Татьяны Бревновой первой из 15 бригад присвоено звание Гвардейской фронтовой. Под ее руководством подростки производили элементы топливной системы для «тридцатьчетверок».



В 1943 году Татьяна делегирована на Всесоюзное совещание бригадиров комсомольско-молодежных фронтовых бригад в Москву, в ЦК ВЛКСМ, где была награждена Почетным знаком.



После Великой Отечественной войны училась без отрыва от производства. Закончила школу мастеров и работала в цехе мелких узлов мастером, а затем старшим мастером в термическом цехе «Уралвагонзавода». Вышла на пенсию в 1983 году.



Активно участвовала в общественной жизни предприятия, Дзержинского района и Нижнего Тагила. Встречалась с общественностью, со школьниками и студентами, передавала свой опыт молодым. Была активным участником популярного в советское время женского движения. Эта инициатива, благодаря своему масштабу на Уралвагонзаводе и прекрасным результатам, отмечена призом журнала «Работница» — «Хрустальным башмачком».



Кроме того, в 1970-1980-е гг. на предприятии было развернуто социалистическое соревнование среди женских бригад за приз первой гвардейской фронтовой бригады Татьяны Бревновой.



Татьяна Харлампиевна кавалер ордена Ленина. Награждена медалью «За трудовую доблесть».

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