Дайджест
В канадской мечети произошла стрельба
30 январь 2017 (13:39)
В Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters.
Трое вооруженных неизвестных ворвались в мечеть во время вечерней молитвы около 20:00 (04:00 мск понедельника, 30 января). В это время, по информации агентства, в здании находились около 40 верующих. Нападавшие кричали «Аллах акбар!».
Как рассказал глава центра Мохаммед Янги, перестрелка произошла на первом этаже, затем преступникам удалось подняться на второй этаж. По его данным, пострадавшие были доставлены в больницы города. Точное количество раненых он не уточнил.
Трое вооруженных неизвестных ворвались в мечеть во время вечерней молитвы около 20:00 (04:00 мск понедельника, 30 января). В это время, по информации агентства, в здании находились около 40 верующих. Нападавшие кричали «Аллах акбар!».
Как рассказал глава центра Мохаммед Янги, перестрелка произошла на первом этаже, затем преступникам удалось подняться на второй этаж. По его данным, пострадавшие были доставлены в больницы города. Точное количество раненых он не уточнил.
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