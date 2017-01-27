Кризис

Доля собственных продуктов на прилавках магазинов Свердловской области составляет 30-40%

27 январь 2017 (18:06)

Доля произведенных в Свердловской области продуктов на прилавках местных магазинов составляет 30-40%. Об этом на заседании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) заявил заместитель губернатора региона Александр Высокинский.

По его мнению, низкая доля местных товаров на прилавках магазинов — одна из ключевых проблем свердловской экономики.

«Товарооборот Среднего Урала составляет более 1 трлн руб. 10 млрд руб. мы тратим на покупку стройматериалов. Из них только 5-7% производят на территории Свердловской области. 20 млрд руб. мы расходуем на приобретение обуви. Только 2% выпускаем в нашем регионе. 50 млрд тратим на одежду. Из них 5-7% производят на Среднем Урале. В сегменте продуктов питания доля местных товаров составляет всего 30-40%», — заявил Александр Высокинский.

По его словам, на сегодняшний день свердловские предприятия практически полностью потеряли свой собственный рынок.

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