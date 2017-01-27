Дайджест
В Израиле автобус упал в ущелье
27 январь 2017 (17:04)
В результате обрушения автобуса в ущелье в Израиле погибли два человека. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу.
Сообщается, что из-за сильных порывов ветра транспортное средство занесло в сторону, после чего оно рухнуло высоты 70 метров с крутого обрыва.
Состояние четверых пострадавших в происшествии оценивается как критическое.
«Нам пришлось десять минуть идти под дождем и по грязи пока мы наконец не дошли до автобуса. Мы попросили прислать вертолеты, чтобы госпитализировать раненых. К сожалению, по прибытии мы обнаружили нескольких жертв, они были без сознания, пульс у них не прощупывался. Другие получили ранения разной степени тяжести», — сказал один из помогавших врачам волонтеров.
Сообщается, что из-за сильных порывов ветра транспортное средство занесло в сторону, после чего оно рухнуло высоты 70 метров с крутого обрыва.
Состояние четверых пострадавших в происшествии оценивается как критическое.
«Нам пришлось десять минуть идти под дождем и по грязи пока мы наконец не дошли до автобуса. Мы попросили прислать вертолеты, чтобы госпитализировать раненых. К сожалению, по прибытии мы обнаружили нескольких жертв, они были без сознания, пульс у них не прощупывался. Другие получили ранения разной степени тяжести», — сказал один из помогавших врачам волонтеров.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В результате крушения автобуса в Перу погибли 16 человек
- В Японии 14 человек погибли при опрокидывании туристического автобуса
- В Индии 10 человек погибло при падении автобуса в ущелье
- Из-за продолжительных проливных дождей в Гватемале автобус упал с моста, 5 человек погибли
- В ЮАР перевернулся автобус с 130 пассажирами
Loading...