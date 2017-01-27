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В Израиле автобус упал в ущелье

В результате обрушения автобуса в ущелье в Израиле погибли два человека. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу.



Сообщается, что из-за сильных порывов ветра транспортное средство занесло в сторону, после чего оно рухнуло высоты 70 метров с крутого обрыва.



Состояние четверых пострадавших в происшествии оценивается как критическое.



«Нам пришлось десять минуть идти под дождем и по грязи пока мы наконец не дошли до автобуса. Мы попросили прислать вертолеты, чтобы госпитализировать раненых. К сожалению, по прибытии мы обнаружили нескольких жертв, они были без сознания, пульс у них не прощупывался. Другие получили ранения разной степени тяжести», — сказал один из помогавших врачам волонтеров.

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