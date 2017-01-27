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Под Владивостоком произошел разлив нефти

Под Владивостоком в бухте Золотой Рог произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.



Отмечается, что ориентировочная площадь загрязнения составила около 200 кв.м.



«На акватории морского порта Владивосток в бухте Золотой Рог в районе причала ООО ВМП «Первомайский» было обнаружено пятно нефтепродуктов, предположительно дизельное топливо. Источник загрязнения устанавливается», — сообщают в ведомстве.



Для ликвидации разлива были направлены силы аварийно-спасательного формирования Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», а так же подразделения с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов.

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