Дайджест
Под Владивостоком произошел разлив нефти
27 январь 2017 (17:04)
Под Владивостоком в бухте Золотой Рог произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.
Отмечается, что ориентировочная площадь загрязнения составила около 200 кв.м.
«На акватории морского порта Владивосток в бухте Золотой Рог в районе причала ООО ВМП «Первомайский» было обнаружено пятно нефтепродуктов, предположительно дизельное топливо. Источник загрязнения устанавливается», — сообщают в ведомстве.
Для ликвидации разлива были направлены силы аварийно-спасательного формирования Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», а так же подразделения с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов.
Отмечается, что ориентировочная площадь загрязнения составила около 200 кв.м.
«На акватории морского порта Владивосток в бухте Золотой Рог в районе причала ООО ВМП «Первомайский» было обнаружено пятно нефтепродуктов, предположительно дизельное топливо. Источник загрязнения устанавливается», — сообщают в ведомстве.
Для ликвидации разлива были направлены силы аварийно-спасательного формирования Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», а так же подразделения с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов.
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