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Коротко о событиях дня
27 январь 2017 (09:18)
В 12.00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг за 2016 год и планам по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. В мероприятии примут участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов, председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева и начальник отдела производства потребительских товаров и малого предпринимательства Иван Бескрестнов.
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