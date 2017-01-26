У банков все спокойно

На протяжении последних трех лет российская экономика испытывает значительные трудности в связи с падением цен на нефть (-60%), снижением курса национальной валюты в два раза, введением экономических санкций, а также внешнеполитическим давлением. Эти факторы в первую очередь ударили по банковской системе, в результате чего доходы кредитных организаций резко упали, сократился кредитный портфель, а объем вкладов населения достиг своих минимальных значений. Однако спустя два кризисных года банковской сфере России удалось начать восстановление и показать рост прибыли.26 января 2017 года Центробанк России обнародовал отчет о динамике развития банковского сектора страны. По данным регулятора, финансовым результатом 2016 года стало пятикратное увеличение прибыли кредитных организаций по сравнению с предыдущим годом: соответственно 930 млрд руб. и 192 млрд руб.«По кредитам населению переход прироста в зону положительных значений в основном был обеспечен дальнейшим расширением значимого с социально-экономической точки зрения ипотечного жилищного кредитования. Улучшились показатели качества кредитного портфеля — как в корпоративном, так и в розничном сегментах», — говорится в сообщении ЦБ.По словам заместитель председателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, Центробанку в 2016 году удалось добиться поставленных целей по снижению инфляции до 5,4%, что естественным образом сказывается на всей экономике и на банковской сфере в частности.«Сейчас Центробанк прикладывает максимум усилий для того, чтобы добиться установленной планки в 4% на конец 2017 года. В случае если регулятору это удастся, то вся экономика и, в частности, банковская система увидит совершенно другую реальность», — сказал Е. Болотин.Как отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов, 2016 год для российской экономики стал уникальным в силу того, что главным ньюсмейкером на банковском рынке стали Центробанк и ОПЕК, а не производственные предприятия.«2016 год бы относительно спокойным для всей банковской сферы страны. Ряд кредитных организаций был вынужден уйти с рынка. Причем если в предыдущие годы Центральный банк активно выводил банки, которые были уличены в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», то в 2016 году большинство отзывов лицензий было связано с финансовыми проблемами банков, в частности, утратой капитала», — рассказал Е. Болотин.Отмечается, что одним из важных показателей для банков в 2016 году стал рост кредитования, в частности, рост кредитования промышленности. В конце года выросли показатели по кредитованию физических лиц.«Однако если брать отдельно Свердловскую область то, здесь нужно отметить очень низкий уровень кредитования малого бизнеса. Скорее всего, это связано с тем, что банки не готовы давать кредиты малому бизнесу, учитывая качество их портфеля. С другой стороны, и малый бизнес не готов брать банковские займы по тем процентным ставкам, которые кредитные организации им предлагают. Это естественным образом сдерживает рост малого и среднего бизнеса», — рассказал Е. Болотин.Также, как говорят эксперты, на протяжении 2016 года наблюдатели отмечали незначительный прирост объемов вкладов населения и средств на счетах предприятий.«В 2016 году у клиентов банков появились новые интересы, связанные с пониманием новой экономической реальности — это связано с хеджированием валютных рисков. Физические лица, в свою очередь, ощутили на себе снижение инфляции через падение ставок по вкладам. Сегодня ставки по вкладам находятся практически на минимальной отметке за всю историю России», — сказал Владимир Зотов.По словам руководителя блока «Розничное кредитование и карточный бизнес» СКБ-банка Василия Кочнева, в прошедшие три года можно было наблюдать значительную волатильность российской экономики, а также усиление кризисных явлений, однако, по его оценке, 2016 год был спокойнее, чем предыдущие.«Сегодня в российской экономике все меряется ставками: процент инфляции, ставкой рефинансирования ЦБ, от которой зависят и банковские ставки. В 2016 году снижение процентных ставок давило на сферу кредитования в силу того, что они должны были успевать окупать сложившиеся портфели. В 2016 году также отмечалось увеличение просрочки по кредитам из-за того, что доходы населения продолжают падать», — сказал В. Кочнев.По его словам, именно поэтому в 2016 году все российские банки работали в сторону снижения издержек, уровня рисков, что, в свою очередь, привело к тому, что часть банков либо отказалась от потребительского кредитования, либо значительно сузила этот сегмент. Также в прошлом году банки старались снизить издержки за счет выведения части операций на онлайн-сервисы.Стоит отметить, что в 2016 году кредитные портфели банков показали небольшой рост по сравнению с 2015 годом. Наибольшую активность в этой сфере продемонстрировали банки федерального масштаба с государственным участием. Это объясняется тем, что вклады становятся менее интересны для физических лиц, потому что ставки снижаются, а Центробанк почти каждую неделю отзывает лицензии у проблемных банков. Наблюдая эту картину, вкладчики принимали решение либо совсем забрать деньги из банков, либо переложить в более надежные, по их мнению, банки с госучастием, у которых ставки по вкладам значительно ниже.По мнению участников рынка, 2017 год покажет некоторое восстановление российской банковской системы. Ожидается увеличение активности банков за счет улучшения платежеспособности населения. По их словам, нынешний потребитель уже приспособился к снижению доходов, поэтому в 2017 году вырастут кредитные показатели банков. Между тем больших сдвигов по процентным ставкам в этом году не ожидается.