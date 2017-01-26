Дайджест

Министр обороны Франции уснул на дебатах

26 январь 2017 (12:32)

Журналист Тома Вампуй сфотографировал министра обороны Франции Жана-Ив Ле Дриана спящим во время теледебатов социалистов. Снимок он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

На первом плане запечатлены потенциальные кандидаты в президенты — бывшие премьер Мануэль Вальс и министр образования Бануа Амон, а также ведущая. За ними в зрительном зале сидит Ле Дриан со склоненной головой и закрытыми глазами. «Ле Дриан уже спит», — прокомментировал снимок Вампуй.

Вальс и Амон встретились на дебатах в ночь на четверг, 26 декабря, прямую трансляцию вел телеканал France2.

Праймериз социалистов во Франции проходят в два тура, первый состоялся 22 января, тогда победил Бенуа Амон, его поддержали 36,03% проголосовавших. Вальс был вторым — 31,48%, третьим — бывший министр экономики Арно Монтебур (17,52% голосов). Второй тур намечен на 29 января.

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