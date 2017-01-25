Кризис

Свердловские власти могут занять у коммерческих организаций 19,4 млрд рублей

25 январь 2017 (15:08)

Максимальный лимит привлечения кредитов коммерческих организаций для покрытия дефицита бюджета Свердловской области в 2017 году составляет 19 млрд 369 млн руб. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

Отметим, что на 1 января 2017 года государственный долг Свердловской области составляет 72,2 млрд руб. Это на 11,6 млрд руб. больше уровня октября 2016 года.

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