Анонсы

Коротко о событиях дня

В 11.00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная работе Кольцовской таможни в 2016 году. В мероприятии примет участие заместитель начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина, полковник таможенной службы Владимир Зябко.



В 11.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам доступности электронных полисов ОСАГО. В мероприятии примут участие начальник Управления Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Уральском федеральном округе Сергей Кокоулин и председатель Российского союза автостраховщиков в Уральском регионе Вячеслав Тарасов.

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