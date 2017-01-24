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Средняя продолжительность сна в РФ превышает 9 часов

Ученые назвали среднюю продолжительность сна человека в России. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Для России измеренная средняя продолжительность сна составила 9 часов и 20 минут. В среднем граждане страны засыпают в 22:43 и просыпаются в 7:54.



Минимально низким этот показатель оказался в Японии, где он составил всего 7 часов и 16 минут. Дольше всех, 10 часов и 16 минут, спят в Аргентине. В США этот показатель ниже и равняется 8 часам и 31 минуте. Примерно одинаково долго спят в Европе и Южной Корее — 8 часов 55 минут и 8 часов и 57 минут, соответственно.

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