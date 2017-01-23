Дайджест

Состояние Буша-старшего улучшилось

Состояние 41-го президента США Джорджа Буша-старшего улучшается. Об этом говорится в официальном сообщении его пресс-службы.



«Врачи методистской больницы Хьюстона воодушевлены улучшающимся состоянием здоровья экс-президента Буша. Его показатели жизненно-важных функций в норме, и мы надеемся, что его переведут из отделения реанимации и интенсивной терапии уже через один-два дня», — говорится в тексте сообщения.



Отмечается, что супруге бывшего президента, Барбаре Буш, разрешили покинуть больницу уже 22 января, однако она предпочла «продолжить восстановление» и оставаться рядом с мужем.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: