Свердловчане незаконно вывели за границу 4 млрд рублей

В 2016 году Екатеринбургская таможня выявила факты незаконного вывода капитала за рубеж на сумму 4 млрд руб., что в четыре раза выше уровня предыдущего года. Ведомство провело 137 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства и возбудило 217 административных дел на общую сумму более 2,8 млрд руб. (в 2015 году — 1,1 млрд руб.). Эксперты связывают резкий рост числа преступлений в этой сфере с макроэкономической нестабильностью в России и низкой рентабельностью бизнеса в Свердловской области.Начальник Екатеринбургской таможни Сергей Абросимов на пресс-конференции заявил, что участники ВЭД регулярно совершенствуют схемы ухода от валютного контроля.«Одна из причин роста числа преступлений — упразднение федеральной службы финансово-бюджетного надзора. Часть функций по валютному контролю была передана Екатеринбургской таможне. В 2016 году мы выявили сделки, связанные с незаконным выводом из России денежных средств в страны Таможенного союза. Предприниматели предоставили в уполномоченный банк подложные товарно-транспортные документы из Казахстана. Также у нас сохраняется проблема возврата валютной выручки со стороны экспортеров леса. То есть компании, которые вывозят лесоматериалы из Свердловской области, заключают контракты с предприятиями стран СНГ на поставку своей продукции. Лес отправляется заказчику, однако деньги в обратном направлении не поступают. Экспортеры пытаются «раствориться», — заявил Сергей Абросимов.Кроме того, среди компаний-нарушителей есть предприятия, которые работают в сфере обработки металлов. Они заключают сделки на поставку дорогостоящих товаров за рубеж, в частности, в Китай, потом вывозят товар за границу, а денежные средства в обратном направлении не поступают.«Капитал из Свердловской области выводят либо путем якобы заказа промышленного оборудования, либо через невозвращение выручки за выполнение экспортных контрактов», — сообщил Сергей Абросимов.По его словам, чаще всего свердловские предприятия пытаются вывести средства в страны ближнего зарубежья.Еще одной причиной незаконного вывода капитала из Свердловской области является макроэкономическая нестабильность. Многие уральские предприниматели не видят перспектив для развития своего бизнеса в регионе. Это связано с падением платежеспособного спроса, низкой рентабельностью производства, санкциями, неуверенностью в будущем. Соответственно, они пытаются без серьезных потерь вывести деньги за границу.Впрочем, независимый финансовый аналитик Константин Селянин призывает не делать глобальных выводов из статистики Екатеринбургской таможни.«На самом деле у нас за вывод капитала отвечает ЦБ. Странно, что таможня ведет какую-то статистику. Согласно данным Центробанка, отток капитала в 2016 году заметно сократился по сравнению с 2015 годом. Законный он или незаконный — это надо разбираться. Конечно, в экономике нет особого оптимизма. Поскольку падают доходы многих предприятий, то и выводить за границу капитал уже невозможно. В 2015 году был очень большой всплеск вывода капиталов. Это явление закономерное. Однако оно, скорее, статистическое, чем показывающее, что люди стали оставлять свои капиталы в России. Все, кто мог вывести средства, уже это сделал», — полагает Константин Селянин.Отметим, что рост числа валютных преступлений (по данным Екатеринбургской таможни) может свидетельствовать о повышении эффективности работы свердловских таможенников. В 2016 году они значительно увеличили число проверок соблюдения валютного законодательства в Свердловской области (137 против 102 в 2015 году) и выявили заметно больше нарушений.